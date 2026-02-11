Pakistan'dan İran'a tebrik mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla İran’a tebrik mesajı gönderdi.

Zardari, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle gönderdiği mesajda, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hameney ve Tahran hükümetini tebrik ederek, İran halkına barış ve refah diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ve İran Milli Günü vesilesiyle İran hükümeti ve halkını tebrik etti. Tebrik mesajında, İslamabad'ın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılığı vurgulandı.