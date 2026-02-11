Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan İran'a tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İslam Devrimi’nin 47. yıldönümü dolayısıyla Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajları gönderdi.

Paşinyan, Ayetullah Hamaney’e hitaben gönderdiği mesajda, İran halkını devrimin yıldönümü vesilesiyle kutlayarak, Ermenistan ile İran arasında oluşan stratejik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Başbakan, iki ülkenin çok yönlü iş birliğini derinleştireceğine ve yeni stratejik girişimlerin hayata geçirilmesinin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Paşinyan, “İki ülkemiz arasında oluşan dostane bağların daha da güçleneceğine inanıyorum; bu, Ermenistan ve İran halklarının yararına olacaktır” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian’a gönderdiği mesajda ise Paşinyan, Ermenistan ile İran arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı saygı, samimiyet ve güven temelinde şekillendiğini belirtti. Başbakan, Pezeşkian’ın geçtiğimiz yıl Yerevan’a gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, bu görüşmelerde ikili gündemin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi yönündeki kararlılığın teyit edildiğini kaydetti.

Paşinyan, her iki mesajında da muhataplarına sağlık ve başarı dileklerini ileterek, İran halkına kalıcı barış ve refah temennisinde bulundu.