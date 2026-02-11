Trump- Netanyahu görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Siyonist rejim başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü.

İkilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alması bekleniyor.

Netanyahu, Washington'a uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'la müzakereler konusunda ilkelerimizi Başkan Trump'a sunacağım” demişti.

Netanyahu, bu ilkelerin sadece İsrail için değil, "barış ve güvenlik isteyen" tüm taraflar için önemli olduğunu ileri sürmüştü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, dünkü açıklamasında Netanyahu'nun süreci bozma ihtimaline dair Washington'ı uyararak, "ABD, İsrail'in yıkıcı rolü konusunda uyanık kalmalıdır" dedi.