İran İslam Devrimi’nin 47. Yıl Dönümü Riyad’da Kutlandı

İran’ın Riyad Büyükelçisi Alireza İnayeti, İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen resmi törene, Riyad Bölgesi Emiri Faysal bin Abdülaziz bin Ayyaf’ın katıldığını açıkladı.

ISNA’nın haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin Milli Günü ve Devrim’in 47’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Riyad’daki Diplomatik Bölge (Hayyü’s-Sefarat) içinde yer alan Kasrü’s-Sekafe (Kültür Sarayı)’nda gerçekleştirildi. Törene, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve medya temsilcilerinin yanı sıra, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatları, askerî ataşeleri ve Suudi Arabistan’da yaşayan İranlılar katıldı.

Büyükelçi Alireza İnayeti, yaptığı konuşmada İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişme sürecine dikkat çekerek, bu ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgesel barış ve güvenliğin tesisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Törene ayrıca, Riyad Bölgesi Emiri’nin yanı sıra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon şefleri ve askerî ataşeleri de iştirak etti.