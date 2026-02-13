Rusya'dan İran’a açık destek mesajı

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Moskova’da İran İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ile bir araya geldi.

Kosaçev bu görüşmede, “Dost ülkenin halkıyla, özellikle onların egemenliği ve güvenliğine yönelik mevcut tehditler karşısında, desteğimizi ve dayanışmamızı açık ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde ifade ettim” dedi.

Kosaçev, İranlılara hitaben ayrıca, “Biz birlikteyiz ve yan yana duruyoruz.” vurgusunda bulundu.