Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.

Türkiye'nin, 1'inci Grup'taki maç tarihleri ve saatleri şöyle:

25 Eylül 2026 / 21.45

Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 / 21.45

Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 / 21.45

Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 / 21.45

İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 / 20.00

Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 / 22.45

Fransa - Türkiye