13 Şub 2026 14:02

İran'daki olaylarda 3 Avrupa ülkesinin rolü var

İran'daki olaylarda 3 Avrupa ülkesinin rolü var

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, "İran'daki olaylarda İngiltere, Fransa ve Almanya'nın rolü var" dedi.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma namazı hutbelerinde konuşan konuşan Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Ocak ayında İran’da yaşanan olaylarda ve aynı zamanda 12 günlük savaşta İngiltere, Fransa ve Almanya'nın rolü olduğunu belirterek, “Onlar halkımıza zulmettiler ve halkımıza göre bu 3 ülke suçun asıl failleriyle birlikte suç ortağıdırlar" dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Avrupa Birliği’nin (AB) Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma girişimini "çirkin bir karar" olarak nitelendirdi.

