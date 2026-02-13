ABD Sağlık Bakanı'ndan akılalmaz itiraf!

Amerikalı komedyen Theo Von'un sunduğu 'This Past Weekend w/ Theo Von' adlı programında konuşan Kennedy, bağımlılıktan kurtulma toplantılarına katıldığını ve Kovid-19 pandemisi döneminde de yüz yüze buluşmalara devam ettiğini anlattı; çünkü ona göre kendi bağımlılığı, virüsten daha büyük bir risk teşkil ediyordu.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla yayılan o çarpıcı cümlesinde Kennedy, "Mikroplardan korkmuyorum; bir zamanlar klozet kapaklarının üzerinden kokain çekiyordum," ifadelerini kullandı.

Kennedy daha önce de bağımlılıkla geçen yılları ve iyileşme sürecinin hayatındaki önemi hakkında konuşmuştu, ancak bu son itirafı beyanlarının sertliği ve çarpıcılığı ile dikkat çekti. Mevcut Sağlık Bakanı, geçmişteki bu deneyimlerinin bir "öğrenme süreci"nin parçası olduğunu vurguladı.

Aşı karşıtı olan Kennedy, Trump tarafından sağlık bakanı yapılmıştı.