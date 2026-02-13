Hükümet Sözcüsü’nden İran’daki Ocak olaylarına ilişkin "Hakikat Komisyonu" açıklaması

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani ocak ayında yaşanan olaylara ilişkin kurulan Hakikat Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, nihai raporun yasal sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Muhacirani, ISNA’ya yaptığı açıklamada, komisyonun ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulduğunu ve halen belge toplama ile tarafların beyanlarını dinleme aşamasında olduğunu ifade etti.

Nihai raporun, tüm hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından hem kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de gerekli yasal adımların atılması amacıyla yayımlanacağını vurgulayan Muhacirani, sürecin titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi.

Hükümet Sözcüsü, daha önce ocak ayının 8 ve 9'unda yaşanan olayların ardından düzenlenen ilk basın toplantısında, söz konusu Hakikat Komisyonu’nun kurulmasının gündeme alındığını kamuoyuna duyurmuştu.

Ne Olmuştu?

İran’da esnaflar tarafından başlatılan meşru ekonomik protestolar, zamanla şiddet eylemlerine dönüşmüştü. Yaşanan olaylar sırasında çok sayıda kamu binası ve kamu malı zarar görürken, ülkede geniş çaplı güvenlik sorunları ortaya çıkmıştı.

ABD ve İsrail’in açık destek ve müdahaleleriyle kargaşanın derinleştiği belirtilmiş, çıkan olaylarda 3 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti.