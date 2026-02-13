Lavrov'dan Erakçi'ye tebrik mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı, ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’ye gönderdiği mesajda, İslam Devrimi’nin yıl dönümünü ve İran’ın Ulusal Günü’nü tebrik etti.

Rusya Dışişleri Bakanı’nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Karşılıklı saygı, güven ve birbirimizin çıkarlarını gözetme temelinde şekillenen İran ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın giderek gelişmesinden memnuniyet duyuyorum.

İki ülke arasındaki yakın diplomatik ilişki ve koordinasyonun, bölgesel istikrar ve güvenliğin önemli bir unsuru olduğuna ve iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin ilerletilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum.”