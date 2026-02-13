Irak ve Kuveyt'ten İran-ABD görüşmelerine destek

Middle East News’in aktardığına göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Caber Al-Ahmad Al-Sabah, Münih Güvenlik Konferansı marjında gerçekleştirdikleri görüşmede bölgede istikrarın güçlendirilmesi yönündeki çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre taraflar, bölgedeki son güvenlik ve siyasi gelişmeleri ele alarak, bölgesel güvenliğin pekiştirilmesi ve sükûnetin sağlanması amacıyla gerilimin azaltılması ve istikrarın güçlendirilmesi için çabaların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin de görüşüldüğü, tarafların diyalogu destekleme ve görüşleri yakınlaştırma konusunda Umman’ın oynadığı yapıcı rolü takdir ettiği ve bu çabaların bölgede anlayış ve istikrar fırsatlarını güçlendirebileceğini belirttiği ifade edildi.