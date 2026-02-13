İran ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini görüştü

İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğini görüştü.