İran ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini görüştü

İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğini görüştü.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu ile Azerbaycan Enerji Bakanı arasındaki görüşmede, enerji sektöründe ikili iş birliğinin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik perspektifler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, su, elektrik, petrol ve doğal gaz alanlarındaki ortak projeleri ele alarak enerji sektöründeki mevcut iş birliği durumunu değerlendirdi.

Ayrıca görüşmede, gündemde bulunan projelerin hayata geçirilmesini hızlandırmak amacıyla koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

