İran ve Bahreyn dışişleri bakanları Maskat görüşmelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani telefonda görüştü.

Erakçi, Bahreyn Kralı’nın İran Cumhurbaşkanı’na İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı için teşekkür ederek, Bahreynli mevkidaşını İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı ise İranlı mevkidaşının açıklamaları için teşekkür ederek, devam eden görüşmelerin sonuç alınana kadar sürmesini temenni etti.

İran ve Bahreyn dışişleri bakanları ayrıca iki ülke arasındaki istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.