Galatasaray-Eyüpspor muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Lider Galatasaray 22. haftanın açılış maçında Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Osimhen formda

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Lang, Icardi, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat, Talha, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Taşkın, Baran, Emre Akbaba, Metehan, Umut Bozok, Pintor.

Kaynak:T24