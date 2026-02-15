Irak’tan İran‑ABD Dolaylı Görüşmelerine Destek

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Iraklı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran‑Irak ikili ilişkileri gözden geçirilirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi için istişarelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Erakçi, Irak başta olmak üzere komşu ülkelerin bölgesel barış ve istikrara yönelik çabalarına teşekkür ederek, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerdeki son durum hakkında bilgi verdi.

Irak Dışişleri Bakanı ise açıklamalar için teşekkür ederek, ülkesinin İran‑ABD arasındaki mevcut diplomatik sürece desteğini yineledi ve görüşmelerin İran ile bölge barışı açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini ifade etti.