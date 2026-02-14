Putin'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

İslam Devrimi'nin 47. zafer yıl dönümü nedeniyle birçok ülkeden İran'a kutlama mesajları geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda İslam Devrimi'nin 47. zafer yıl dönümünü tebrik etti.

İran-Rusya ilişkilerinin iyi dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığı kaydedilen mesajda, "Rusya Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti’nin meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik egemenlik temelli çabalarını ve bu zorlu küresel konjonktürde ulusal güvenliğinin tesisi yolundaki kararlılığını tam bir dayanışma ile desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Putin, "Moskova ve Tahran arasında mevcut olan Kapsamlı Stratejik Ortaklık mekanizmasının kararlılıkla güçlendirilmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Putin mesajında, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sağlık ve çalışmalarında başarılar, İran halkına ise barış ve refah diledi.