İran: Buşehr’deki nükleer reaktör inşaatı devam ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin güneyinde yer alan Buşehr Nükleer Santrali’nin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaat sürecini yerinde inceledi.

İslami burada yaptığı açıklamada, "Buşehr’deki nükleer reaktör inşaatı devam ediyor. Bu santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaat projesinde yüzde 18 ilerleme kaydedildi." dedi.

Buşehr Nükleer Santrali’nin ikinci ve üçüncü üniteleri Rusya devletine ait Rosatom şirketi tarafından inşa ediliyor.

Geçen Eylül ayında İran ile Rusya arasında dört nükleer santral ünitesinin inşası için 25 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. Bu anlaşma, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Haftası (WAW) kapsamındaki "Atom Expo 2025" fuarında imzalandı.