Erakçi'den "Münih Güvenlik Konferansı" tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Münih Güvenlik Konferansı'nı sert sözlerle eleştirdi.

Erakçi, "Genellikle ciddi ve prestijli bir platform olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nın İran meselesini gündeme getirerek ‘Münih Sirki’ne dönüşmesi talihsiz bir durumdur” diyerek sert tepki gösterdi.

Erakçi’ye göre Avrupa’nın gerilemesi, şunları gösteriyor:

-Avrupa Birliği kafası karışık görünüyor; bu kafa karışıklığının kökeni, İran'da olup biten gelişmeleri anlama yetersizliğidir.

- Stratejik açıdan bakıldığında, amaçsız Avrupa Birliği bölgemizde tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiştir.

- Özellikle Almanya, bölgesel politikasını İsrail'e tamamen teslim etmenin öncüsü olmuştur.

Erakçi'nin paylaşımında, "Avrupa'nın genel gidişatı, en hafif tabirle çok endişe vericidir.

Bu durum pratikte ne anlama geliyor? Avrupa Birliği ve Avrupa Üçlüsü'nün önemsizliği, İran'ın nükleer programı hakkındaki devam eden müzakereler etrafındaki gelişmelerde açıkça görülmektedir.

Bir zamanlar diyaloğun ana taraflarından biri olan Avrupa, şimdi ortada görünmüyor. Buna karşılık, bölgedeki ülkeler aciz ve marjinalleşmiş Avrupa Üçlüsü'nden çok daha etkili ve yararlı bir şekilde hareket ediyorlar." ifadelerine yer verildi.