İran'dan ABD ile yürütülen müzakerelerle ilgili flaş açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Top ABD’nin sahasında; anlaşma istediklerini kanıtlamaları gerekiyor” dedi.

BBC’ye konuşan Taht Revançi, ABD tarafının samimi olması hâlinde anlaşmaya giden yolun açık olduğunu belirterek, Washington’un yaptırımlar konusunu ele almaya hazır olması durumunda, İran’ın da nükleer programına ilişkin konular dahil olmak üzere müzakereye açık olduğunu ifade etti.

İran’ın, 2015 nükleer anlaşmasında olduğu gibi yüksek oranda zenginleştirilmiş yaklaşık 400 kilogram uranyumun ülke dışına çıkarılmasına onay verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise Taht Revançi, bunun için henüz erken olduğunu söyledi.

ABD tarafının artık bir anlaşma isteniyorsa odak noktasının nükleer mesele olması gerektiği sonucuna vardığını belirten İranlı yetkili, “Sıfır zenginleştirme konusu artık gündemde değil ve İran açısından müzakere masasında yer almıyor” dedi.

Taht Revançi ayrıca, İran’ın balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, “İsrail ve ABD saldırıları karşısında bizi koruyan füzelerimizdi. Savunma kapasitemizden vazgeçmemiz beklenemez” ifadelerini kullandı.

ABD’nin müzakerelere yaklaşımına da değinen Taht Revançi, Washington’un hem açık hem de Umman aracılığıyla yapılan özel temaslarda sorunların barışçıl yollarla çözümüne ilgi duyduğunu ilettiğini söyledi.

Bölgede bulunan ABD güçlerine ilişkin olarak ise İranlı yetkili, “Bunu varoluşsal bir tehdit olarak algılarsak, buna uygun şekilde karşılık veririz” uyarısında bulundu.

Taht Revançi, bölge ülkeleriyle yürütülen yoğun istişarelere de dikkat çekerek, bölgede savaşa karşı neredeyse ortak bir görüş birliği bulunduğunu ifade etti.

İran’ın önceliğinin diplomasi olduğunu belirten Taht Revançi, buna rağmen tam bir güven ortamının bulunmadığını ve Tahran’ın olası sürprizlere karşı tetikte olması gerektiğini söyledi.

BBC’nin aktardığına göre, İranlı yetkili, dolaylı müzakerelerin ikinci turunun salı günü Cenevre’de yapılacağını doğruladı. Görüşmelerin genel olarak olumlu yönde ilerlediğini, ancak kesin bir değerlendirme için henüz erken olduğunu kaydetti.