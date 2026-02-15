  1. Türkiye
15 Şub 2026 09:25

Türkiye ve Afganistan'dan ikili işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Türkiye ve Afganistan'dan ikili işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Türkiye ve Afganistan'ın Moskova büyükelçileri bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını görüştüler.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Afgan mevkidaşı Molavi Gul Hasan Hasan ile bir araya geldi.

Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede her iki taraf, Afganistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlendirilmesi konusunu ele aldılar.

Görüşmede, Afgan tüccarları ve hastaları için vize düzenlemelerinin kolaylaştırılması konusu da gündeme geldi ve Afgan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat etmeleri için daha iyi imkanlar sağlanması gerektiği vurgulandı.

İki ülkenin büyükelçileri ayrıca kalıcı ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesi, koordinasyonların arttırılması ve Moskova'daki iki büyükelçilik arasında düzenli toplantıların yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

News ID 1934454

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler