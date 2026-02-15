Türkiye ve Afganistan'dan ikili işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Afgan mevkidaşı Molavi Gul Hasan Hasan ile bir araya geldi.

Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede her iki taraf, Afganistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlendirilmesi konusunu ele aldılar.

Görüşmede, Afgan tüccarları ve hastaları için vize düzenlemelerinin kolaylaştırılması konusu da gündeme geldi ve Afgan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat etmeleri için daha iyi imkanlar sağlanması gerektiği vurgulandı.

İki ülkenin büyükelçileri ayrıca kalıcı ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesi, koordinasyonların arttırılması ve Moskova'daki iki büyükelçilik arasında düzenli toplantıların yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.