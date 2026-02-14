Bengladeş ve Sri Lanka dışişleri bakanlarından Erakçi'ye kutlama mesajları

Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammed Tohid Hüseyin, mesajında Erakçi’ye, Bangladeş ve İran’ın her zaman mükemmel ikili ilişkiler sürdürdüğünü belirterek, bu ilişkilerin gelecekte daha da derinleşeceğine olan güvenini dile getirdi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath da bir mesaj göndererek, İran İslam Devrimi’nin zaferi ve İran’ın Ulusal Günü’nü Seyid Abbas Erakçi’ye tebrik etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki yakın bağlara dikkat çekerek, İran ve Sri Lanka halklarının karşılıklı çıkarlarını ilerletmek amacıyla ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.