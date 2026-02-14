  1. Siyaset
14 Şub 2026 07:29

Bengladeş ve Sri Lanka dışişleri bakanlarından Erakçi'ye kutlama mesajları

Bengladeş ve Sri Lanka dışişleri bakanlarından Erakçi'ye kutlama mesajları

Bangladeş ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları, ayrı ayrı gönderdiği mesajlarla İran İslam Devrimi’nin zaferi ve İran’ın Ulusal Günü’nü İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi’ye tebrik etti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammed Tohid Hüseyin, mesajında Erakçi’ye, Bangladeş ve İran’ın her zaman mükemmel ikili ilişkiler sürdürdüğünü belirterek, bu ilişkilerin gelecekte daha da derinleşeceğine olan güvenini dile getirdi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath da bir mesaj göndererek, İran İslam Devrimi’nin zaferi ve İran’ın Ulusal Günü’nü Seyid Abbas Erakçi’ye tebrik etti.

Bengladeş ve Sri Lanka dışişleri bakanlarından Erakçi'ye kutlama mesajları

Sri Lanka Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki yakın bağlara dikkat çekerek, İran ve Sri Lanka halklarının karşılıklı çıkarlarını ilerletmek amacıyla ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

News ID 1934430

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler