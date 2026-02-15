İsrail’den Güney Lübnan’a yeni saldırı

Al Jazeera kanalına göre, İsrail, Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmeye devam ederek, güney Lübnan'daki Vadi Berghaz ve Bouslaiya bölgelerini bombaladı.
Şu ana kadar bu saldırılarda herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.
Haber kaynaklarına göre, Siyonist rejim güçleri Lübnan'ın güney bölgelerine bir kez daha saldırdı.
