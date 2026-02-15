  1. Dünya
15 Şub 2026 07:17

İsrail’den Güney Lübnan’a yeni saldırı

Haber kaynaklarına göre, Siyonist rejim güçleri Lübnan'ın güney bölgelerine bir kez daha saldırdı.

Al Jazeera  kanalına göre, İsrail, Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmeye devam ederek, güney Lübnan'daki Vadi Berghaz ve Bouslaiya bölgelerini bombaladı.

Şu ana kadar bu saldırılarda herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

