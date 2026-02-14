Irak: İran-ABD görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını umuyoruz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, El Cezire'ye verdiği röportajda, Umman’ın başkenti Umman’da yürütülen İran-ABD görüşmelerini değerlendirdi.

Fuad Hüseyin, “İran-ABD görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını umuyoruz” dedi.

Herkesin İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini desteklemesi ve devamını sağlaması gerektiğini vurgulayan Hüseyin, “Taraflar arasında anlaşmaya varılması hem iki ülkeye hem de tüm bölgeye fayda sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Fuad Hüseyin, Umman'ın İran ve ABD arasında arabuluculuk yaptığını ve Bağdat ile Maskat arasında koordinasyon olduğunu belirtti.