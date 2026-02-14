Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Erdoğan ve Aliyev’e teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin savaştan ve çatışmadan kazanç elde edemeyeceğini, şiddet ve kan dökülmesinin hiçbir topluma refah getirmediğini belirtti.

Pezeşkiyan, bölgede barış, huzur ve güvenliğin sağlanmasının tüm ülkeler için zorunlu bir ortak hedef olduğunu vurguladı.

Bölgedeki tüm liderlerin barışın sağlanması ve meşru hükümetlerin güçlendirilmesi yönündeki çabalarını takdir eden Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Azerbaycan, Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere tüm bölge ülkeleri sorunları çözmek için diyalog ve yapıcı işbirliği yollarını tercih ediyor.

Bizim sorunlarımızı çözmek için dış güçlere ihtiyacımız yok; bölge ülkeleri kendi aralarında oturup sorunlarını barışçıl yollarla çözebilir."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın Rusya ile ilişkilerinin “derin ve kapsamlı” olduğunu belirterek, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun tamamlanmasının stratejik önemine dikkat çekti. Pezeşkiyan, bu koridorun, İran’ın güneydeki denizlerini Rusya’ya bağlayarak ticaret, enerji ve ulaşım ağlarını birleştireceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, “Biz Azerbaycan, Irak ve IKBY ile kardeşiz; Türkiye, Afganistan ve Türkmenistan halklarıyla binlerce yıllık dostluk ve işbirliği geçmişine sahibiz. Bu ilişkilerimizi canlandırarak yeniden güçlendireceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, koridor yollarının bölge barışına, kalkınmasına ve güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.