Sırbistan’dan İran'a tebrik mesajı

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye tebrik mesajı gönderdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı mesajında, İran hükümeti ve milleti için ilerleme ve refah dileyerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştirilmesini vurguladı.

İran’ın Sırbistan’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik ilkeli desteğini takdir eden Sırp Bakan, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da genişleyeceği umudunu dile getirdi.

