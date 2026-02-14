  1. Azerbaycan
Ermenistan ve Azerbaycan arasında kritik görüşme

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Barış Köprüsü girişimi çerçevesinde Ermenistan'ı ziyaret eden Azerbaycan heyeti ile görüştü.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Barış Köprüsü girişimi çerçevesinde Ermenistan'ı ziyaret eden Azerbaycan heyeti ile bir araya geldi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Grigoryan, Azerbaycan sivil toplum temsilcilerinin Ermenistan'a ziyaretini memnuniyetle karşıladı ve bu formattaki ikili bağların karşılıklı güvenin güçlendirilmesinde ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi" denildi.

Görüşmelerde taraflar, devam eden barış sürecini, bölgesel koridorların abluka altından çıkarılmasıyla ortaya çıkacak ekonomik potansiyeli ve mevcut Ermenistan-Azerbaycan ikili ilişkilerinin güncel gelişim dinamiklerini detaylıca ele aldılar.

