Tahran’dan Pelosi’nin İran açıklamalarına sert tepki

Bekayi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Pelosi’nin Washington yönetimini İran ekonomisini “felç etmeye” ve böylece İran halkının kırsal bölgelerde yaşayanlar dâhil “acı çekmesini sağlamaya” teşvik ettiğini belirtti.

Bekayi, sivillere yönelik kasıtlı acı ve ıstırap dayatılmasının siyasi amaçlarla yapılmasının, klasik tanımlara göre terörizm kapsamına girdiğini vurguladı.

İranlı sözcü, “Yalnızca kötücül ve kibirli bir zihniyet, başka bir ülkedeki sivillerin acısı üzerine kurulu politikaları meşru görebilir” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, bu açıklamaların hukuki açıdan ABD’nin İran halkına yönelik bilinçli ve sistematik baskı politikasının bir başka kanıtı olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların insanlığa karşı suç niteliği taşıdığını kaydetti.