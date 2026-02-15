  1. Siyaset
15 Şub 2026 10:30

Tahran’dan Pelosi’nin İran açıklamalarına sert tepki

Tahran’dan Pelosi’nin İran açıklamalarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi’nin İran’a yönelik ekonomik baskıların artırılması çağrısına sert tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Pelosi’nin Washington yönetimini İran ekonomisini “felç etmeye” ve böylece İran halkının  kırsal bölgelerde yaşayanlar dâhil “acı çekmesini sağlamaya” teşvik ettiğini belirtti.

Bekayi, sivillere yönelik kasıtlı acı ve ıstırap dayatılmasının siyasi amaçlarla yapılmasının, klasik tanımlara göre terörizm kapsamına girdiğini vurguladı.

İranlı sözcü, “Yalnızca kötücül ve kibirli bir zihniyet, başka bir ülkedeki sivillerin acısı üzerine kurulu politikaları meşru görebilir” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, bu açıklamaların hukuki açıdan ABD’nin İran halkına yönelik bilinçli ve sistematik baskı politikasının bir başka kanıtı olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların insanlığa karşı suç niteliği taşıdığını kaydetti.

News ID 1934457
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler