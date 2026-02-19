İran, BM Şartı Özel Komitesi Başkan Yardımcılığına Seçildi

İran, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen toplantıda, BM Şartı Özel Komitesi Başkan Yardımcılığına seçilirken, aynı zamanda komitenin Büro (Yürütme Kurulu) üyeliğine de getirildi.



1974 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan BM Şartı Özel Komitesi, BM Şartı hükümleriyle doğrudan bağlantılı bir yapıya sahip olup, örgütün etkinliğini ve verimliliğini Şart çerçevesinde artırmaya yönelik önerileri incelemekle görev yapıyor.

Komitenin temel görevleri arasında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin konuların ele alınması, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünün teşvik edilmesi ve uluslararası hukuk kurallarının geliştirilmesi yer alıyor.

BM Şartı’na dayalı uluslararası düzenin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu ve Şart ilkelerinin ihlalinin benzeri görülmemiş ölçüde arttığı bir dönemde, BM Şartı Özel Komitesi, devletlerin egemen eşitliğinin korunması, güç kullanımının yasaklanması ve uyuşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerinin savunulması açısından giderek daha fazla önem kazanıyor.



Bu çerçevede komite, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve uluslararası hukuk sisteminin meşruiyetinin korunması yönünde kritik bir rol üstlenmeye devam ediyor.