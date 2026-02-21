Türk Güvenlik Yetkilisi: ABD’nin Türkiye’de Herhangi Bir Üssü Yok

İranlı siyasi ve askeri yetkililer, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri saldırısı konusunda uyarılarda bulunarak, böyle bir durumda ABD’nin bölgedeki tüm üslerinin meşru hedef sayılacağını açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına gönderdiği mektupta, ABD Başkanı’nın son askeri tehditlerine sert tepki gösterdi. İrevani, herhangi bir askeri saldırı halinde ABD’ye ait tüm üs ve varlıkların bölgede meşru hedef olacağını vurguladı.

Bu gelişmelerin ardından CNN Türk, İncirlik ve Kürecik üslerine ilişkin iddialara yer verdi. Haberde, bir Türk güvenlik kaynağına dayandırılan açıklamada, söz konusu üslerin ABD’ye ait olmadığı ifade edildi.

Güvenlik kaynağı, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nün Türkiye’ye ait olduğunu, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün ise NATO’ya bağlı bir tesis olduğunu belirtti. İran’ın NATO’ya yönelik doğrudan bir tutum almamış olması dikkate alındığında, Türkiye’nin olası bir İran saldırısının hedefi olmayacağı değerlendirmesi yapıldı.

Ancak uzmanlar, ABD’nin NATO’nun kurucu ve ana aktörlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki askeri dengelerin karmaşık yapısına vurgu yapıyor.

Son haftalarda Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde ABD askerî varlığı ve silah sevkiyatında artış gözlemlendi. Bu durum, İranlı yetkililerin sert tepkisine neden oldu.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.