20 Şub 2026 10:01

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA

You are replying to: .
