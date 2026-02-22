  1. Siyaset
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi’nin açıklamalarına İran’dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee’nin işgalci rejimin “Nil’den Fırat’a kadar” Arap-İslam topraklarını ele geçirmesinin meşru olduğu yönündeki açıklamalarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslam İşbirliği Teşkilatı Sekretaryası tarafından bu konuda yayımlanan bildiriye değinerek, şunları vurguladı: İran İslam Cumhuriyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı ile aynı doğrultuda bu “aşırıcı ideolojik söylemleri” kınamaktadır; bu açıklamalar işgalci rejimi Filistinlilere karşı suçlarını sürdürme ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırılar konusunda daha da cesaretlendirmektedir.

