Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının tek yolu ABD'nin anlaşmaya uymasıdır

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremi Niya, ABD ordusunun İran'a yönelik son saldırılarına değinerek, ABD'nin ve mevcut başkanının uzun bir anlaşmaları ihlal etme geçmişine sahip olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD'nin 1953 yılında İran petrolünün millileştirilmesini hazmedemediğini ve 28 Ağustos darbesini planladığını belirterek, "O dönemde henüz İslam Devrimi yoktu. Ancak bugün ABD'nin İslam Devrimi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanlığı çok daha fazladır. Çünkü Amerikalılar, İran halkı da dahil olmak üzere özgürlük isteyen milletlerin çıkarlarının korunmasına karşıdır. İslam Devrimi ise İran halkının bağımsızlığının, gücünün ve özgürlük arayışının simgesidir." dedi.

ABD'nin savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatta Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın belirlediği düzenlemeleri kabul ettiğini, ancak daha sonra yeni bir güzergâh oluşturmaya çalıştığını öne süren Tuğgeneral Ekremi Niya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin buna karşı kararlı şekilde durduğunu ifade etti.

İranlı komutan, mutabakatta öngörülen düzenlemelerin dışında Hürmüz Boğazı'nda atılacak her adımın İran'ın kesin karşılığıyla karşılaşacağını belirtti.

Tuğgeneral Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının tek yolunun İran halkının haklarına saygı gösterilmesi olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin saldırgan ve yolsuz başkanı uluslararası hukuk kurallarına, halkların haklarına ve onların onuruna saygı duymayı öğrenmelidir." ifadelerini kullandı.

Sözcü, daha önce de açıkladıkları gibi Hürmüz Boğazı'nın savaş, saldırganlık ve ABD'nin askeri eylemleriyle asla açılmayacağını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının tek yolu, İran halkının haklarına saygı gösterilmesi ve ABD'nin İran ile ABD arasında savaşın sona ermesine ilişkin mutabakat hükümlerine uymasıdır." dedi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, İran halkına da seslenerek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, özellikle ordunun, son nefesine kadar ülkenin haklarını savunacağını ve Hürmüz Boğazı konusundaki haklarından en küçük bir taviz dahi vermeyeceğini sözlerine ekledi.