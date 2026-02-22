Pakistan, Afganistan sınırında 7 "terör kampını" hedef aldı

Pakistan Enformasyon Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan’da, son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtların olduğu, bu saldırılara cevaben Pakistan’ın, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan Tolo News’e konuşan yerel kaynaklar, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan’ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

