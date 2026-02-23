Erakçi, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde nükleer müzakerelerin bir sonraki turunun düzenlenmesine ilişkin hazırlık ve düzenlemeleri ele aldı.

Erakçi ayrıca Iraklı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri değerlendirdi ve İran-ABD nükleer müzakereleriyle ilgili gelişmeler hakkında kendisini bilgilendirdi.

Irak Dışişleri Bakanı ise yapılan açıklamalar için teşekkür ederek ülkesinin devam eden diplomatik sürece desteğini vurguladı ve yürütülen görüşmelerin İran ile bölgenin barış ve istikrarı açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.