Erakçi, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde nükleer müzakerelerin bir sonraki turunun düzenlenmesine ilişkin hazırlık ve düzenlemeleri ele aldı.

Erakçi ayrıca Iraklı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri değerlendirdi ve İran-ABD nükleer müzakereleriyle ilgili gelişmeler hakkında kendisini bilgilendirdi.

Irak Dışişleri Bakanı ise yapılan açıklamalar için teşekkür ederek ülkesinin devam eden diplomatik sürece desteğini vurguladı ve yürütülen görüşmelerin İran ile bölgenin barış ve istikrarı açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

