İran’da Ramazan Ayı: Sahurdan İftara Yaşatılan Köklü Gelenekler

Ramazan ayı, İran’da büyük bir coşku ve derin bir manevi atmosferle karşılanır. Diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi İran’da da Ramazan, yılın en kıymetli ve bereketli ayı olarak kabul edilir. Bu mübarek ay boyunca kurulan sahur ve iftar sofraları, yalnızca birer yemek vakti değil, aynı zamanda ibadet, paylaşma ve toplumsal dayanışmanın simgesi olarak görülür.

Sahur Gelenekleri

Oruç ibadeti sahurla başlar. Sahur, kelime anlamıyla gecenin son üçte biri, yani fecrin doğuşundan önceki vakittir. İran’da sahur sofraları genellikle hafif ama tok tutan yiyeceklerden oluşur. Peynir, ekmek, kuruyemiş, çay ve sıcak içecekler en sık tercih edilenler arasındadır.

Birçok İranlı aile, akşamdan kalan yemekleri sahurda tüketirken, bazı aileler sahur için özel yemekler hazırlar. Özellikle pilav ve etli yemekler, gün boyu enerji sağlaması nedeniyle sahur sofralarında önemli yer tutar.

Ramazan ayı boyunca İran’daki televizyon ve radyo kanallarında özel sahur programları yayınlanır ve bu programlar halktan yoğun ilgi görür.

Sahur Duası ve Ramazan Davulu

İran’ın bazı şehirlerinde sahur vaktinde eski bir gelenek hâlâ yaşatılmaktadır. Sesi güzel olan kişiler mahallelerin çatılarına çıkarak sahur duaları okur. Bazı bölgelerde ise Ramazan davulu çalınarak ya da özel dualar söylenerek halk sahura kaldırılır. Özellikle Mazenderan eyaletinde bu gelenek günümüzde de canlılığını korumaktadır.

İran’da sahur vaktinin vazgeçilmez dualarından biri de “Allahumme inni es’elüke” duasıdır. Bu dua, Allah’ın nurunu, rahmetini, kudretini, ilmini ve yüceliğini vesile ederek yapılan uzun ve anlamlı bir yakarıştır. İnananlar, bu duayı okuyarak oruca manevi bir hazırlıkla başlar.

İftar Sofraları ve Paylaşma Kültürü

İran’da iftar sofraları büyük bir manevi anlam taşır. Halk arasında, iftar vaktinde yapılan duaların Allah katında kabul olacağına inanılır. Bu nedenle iftar, sadece orucun açıldığı bir an değil, aynı zamanda dua ve şükür vakti olarak görülür.

Ramazan ayında bazı kişiler camilerde ve türbelerde düzenlenen toplu iftarlara katılırken, birçok aile de akraba ve dostlarını evlerinde ağırlamayı tercih eder. Misafir ağırlamanın sevap olduğuna inanıldığı için, komşulara çorba veya tatlı dağıtmak yaygın bir gelenektir.

Geleneksel İran mutfağının en özel lezzetleriyle donatılan iftar sofraları genellikle hurma, süt, şerbet ve sıcak çorbalarla açılır. Ardından pilav çeşitleri, kebaplar, baklagiller ve tatlılar sofrayı süsler.

Ramazan ayı boyunca camilerde ve meydanlarda kurulan geniş iftar sofraları, toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkar.

İftar Vaktinde Okunan Dualar

İran’da iftar sofralarında dua etmek Ramazan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle Kur’an-ı Kerim’den Âl‑i İmrân, Mü’minûn, Kehf ve Bakara surelerinden ayetleri içeren meşhur “Rabbena” duaları, iftar vakitlerinde sıkça okunur ve Ramazan’ın manevi atmosferini tamamlar.

Bu dualar, müminlerin Allah’tan bağışlanma, sabır, rahmet ve yardım dileklerini ifade ederken, Ramazan ayının ruhunu da derinleştirir.