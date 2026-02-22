İran limanlarına gemi giriş-çıkışının durdurulduğu iddiası yalanlandı

İran Gemi Taşımacılığı ve Bağlı Hizmetler Derneği Genel Sekreteri Mesud Polmeh, İran limanlarına ve bu limanlardan yapılan gemi seferlerinin durdurulduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Polmeh, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bugün Büşehr Ticaret Odası Diyalog Konseyi görüşmelerine atıfta bulunularak, ülke limanlarına yapılan yük taşımacılığının durdurulduğuna dair bir yazı tarafımıza ulaştı. Ancak bu iddia tamamen geçersizdir.” dedi.

Genel sekreter, deniz taşımacılığında herhangi bir aksama veya kısıtlama bulunmadığını vurgulayarak, “Derneğimiz bu alandaki ana referans kurumdur ve elimizdeki kesin verilere göre İran İslam Cumhuriyeti limanlarına yük taşımacılığı veya bu limanlardan uluslararası hedeflere sevkiyatlarda hiçbir sorun yoktur.” ifadelerini kullandı.

Polmeh ayrıca, İran bayrağı taşıyan gemilerin yanı sıra yabancı bandıralı gemilerin de İran limanlarına normal şekilde giriş yaptığını belirterek, “Bu nedenle söz konusu yazının içeriğini reddediyoruz; büyük olasılıkla o toplantıda yapılan görüşmelerin yanlış anlaşılmasından veya hatalı yorumlanmasından kaynaklanmıştır.” açıklamasında bulundu.

Dernek genel sekreteri, ülke limanlarının faaliyet durumuna da değinerek şunları kaydetti:

“İran’ın en büyük konteyner limanı olan Bender Şehid Recai (Bandar Abbas) şu anda konteyner girişlerinde kapasitesini neredeyse doldurmak üzeredir. Hatta limanda gemilerin yanaşmasında yaşanan gecikmeler ve yükleme-boşaltma süreçlerindeki yavaşlık nedeniyle memnuniyetsizliğimizi ilgili makamlara ilettik.”