Irak İçişleri Bakanlığından İran polis teşkilatına teşekkür

Irak İçişleri Bakanlığı, iki Irak vatandaşının kaçırılmasının ardından gösterilen hızlı ve koordineli müdahale nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Komutanlığına teşekkür etti.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, Semeva kentinden iki Iraklının İran topraklarında kaçırıldığı, ancak yoğun takip, ortak koordinasyon ve İran Emniyet Komutanlığı’nın etkili operasyonu sonucunda kurtarıldıklarını bildirdi.

Açıklamada, olayın öğrenilmesinin hemen ardından Iraklı yetkililer ile ilgili İran kurumları arasında resmî temasların başlatıldığı, İran güvenlik güçlerinin de hızlı ve kapsamlı bir işbirliğiyle rehinelerin tutulduğu yeri tespit ettiği ve özel bir operasyonla kurtardığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca suçun faillerinin yakalandığını ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı, bu olayın iki ülke arasında örgütlü suçlarla mücadele, vatandaşların korunması ve güvenlik alanındaki üst düzey koordinasyonun somut göstergesi olduğunu vurguladı.