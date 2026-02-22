Sumud Filosu’ndan açıklama: Gazze’ye doğru tarihi bir filo yola çıkıyor

Sumud Filosu Sözcüsü Seyf Ebu Keşk, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın ve Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulmasının sona erdirilmesi amacıyla yeni bir küresel hareketin başlatılması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Mehr Haber Ajansı’nın Şihab’a dayandırdığı habere göre Ebu Keşk, Filistin’e doğru tarihi ve istisnai bir filonun yola çıkarılmasının planlandığını belirterek, bu girişimle Gazze’ye uygulanan ablukanın devam etmesine karşı güçlü bir duruş sergileneceğini ifade etti.

Ebu Keşk, organizatörlerin Gazze’de yaşanan soykırım ve kuşatma karşısında uluslararası sessizliği kırmayı hedeflediğini vurguladı. Açıklamaya göre söz konusu filo, 9 Mart’ta (18 Esfend) Barselona başta olmak üzere Akdeniz’deki diğer limanlardan hareket edecek. Ayrıca Kuzey Afrika ve Asya’dan kara konvoylarının da eş zamanlı olarak yola çıkacağı bildirildi.

Yetkililer, filoya 100’den fazla teknenin katılmasının beklendiğini; aralarında doktorlar ve hukukçuların da bulunduğu binlerce aktivistin bu girişimde yer alacağını kaydetti.