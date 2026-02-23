Ermenistan Savunma Bakanı’ndan İran’a ziyaret

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "23 Şubat'ta resmi bir ziyaret için İran İslam Cumhuriyeti'ne geldim" dedi.

Ermeni Bakan İran ziyaretine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı.

