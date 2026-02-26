Hollanda'nın Tahran Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

İran, ülkeye kaçak mallar sokmaya teşebbüs eden bir Hollandalı diplomatla ilgili olarak, Hollanda’nın Tahran Büyükelçisi Emiel de Bont’u bakanlığa çağırarak güçlü itirazını resmen iletti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda’nın Tahran Büyükelçisi Emiel de Bont’a iletilen protestoda, Hollandalı bir diplomatın gümrükte el konulan bagajda İran yasaları uyarınca ithalatı ve kullanımı yasaklanmış ürünler yer aldığı vurgulandı.

İran, bu eylemlerden dolayı duyduğu derin hoşnutsuzluğu yineleyerek, olayı yürürlükteki hukuki ve diplomatik normların bir ihlali olarak değerlendirdiğini ifade etti.