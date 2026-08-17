İran ve Irak ekonomik bağları güçlendirme yolunda ilerliyor

Himmati, Irak'a yaptığı resmi ziyaretin ilk gününde Iraklı mevkidaşı ile ticaret, yatırım ve para konularında ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik tedbirler hakkında görüşmelerde bulundu.

Himmati, bankacılık engellerinin kaldırılmasının ve İran'ın döviz kaynaklarının kullanımına yönelik çözümlerin uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, iki komşu ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kolaylaştırmanın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmanın yolları ele alındı.

İki ülkenin konomik ilişkilerin genişletilmesi için geniş bir potansiyel olduğunu belirten Himmati, malların ihracat ve ithalatını kolaylaştırmada özel sektör oyuncularının aktif rolünü vurgulayarak, özellikle sınır kapılarında ticaret işlemlerini hızlandırmak için yeni mekanizmaların benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Iraklı yetkili ise İran’la işbirliğinin genişlemesini memnuniyetle karşıladı ve Bağdat hükümetinin ekonomik aktörlerin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelme ve İran ile ticari bağları güçlendirme kararlılığını vurguladı.

