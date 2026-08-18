Erakçi: Barzani’nin ofisine yönelik saldırıyı hiçbir şey haklı gösteremez

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’nin ofisine yönelik düşüncesizce gerçekleştirilen saldırıyı hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğini belirtti.

Erakçi, Kürt dostlarının komşular arasında anlaşmazlık yaratmak amacıyla tasarlanan “sahte bayrak” operasyonlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İran’ın Saddam Hüseyin ve DEAŞ’a karşı mücadelede Kürt dostlarını desteklediğini belirten Erakçi, İran sınırında sağladıkları güvenlik için Kürt dostlarına teşekkür etti.