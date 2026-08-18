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18 Ağu 2026 08:10

Erakçi: Barzani’nin ofisine yönelik saldırıyı hiçbir şey haklı gösteremez

Erakçi: Barzani’nin ofisine yönelik saldırıyı hiçbir şey haklı gösteremez

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’nin ofisin saldırının hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini belirterek, Kürt dostlarına komşular arasında anlaşmazlık çıkarmayı amaçlayan “sahte bayrak” operasyonlarına karşı uyanık olma çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’nin ofisine yönelik düşüncesizce gerçekleştirilen saldırıyı hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğini belirtti.

Erakçi, Kürt dostlarının komşular arasında anlaşmazlık yaratmak amacıyla tasarlanan “sahte bayrak” operasyonlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İran’ın Saddam Hüseyin ve DEAŞ’a karşı mücadelede Kürt dostlarını desteklediğini belirten Erakçi, İran sınırında sağladıkları güvenlik için Kürt dostlarına teşekkür etti.

News ID 1937990

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