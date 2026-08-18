Erakçi ve Fidan Hürmüz Boğazı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu ve görüş alışverişi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran ile Umman arasında gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi için uygun güzergâhın belirlenmesine ilişkin yürütülen ikili görüşmelerin son durumunu aktarırken, İran'ın bu süreci sürdürme kararlılığını vurguladı.

Taraflar, bölgedeki son gelişmeleri ve devam eden diplomatik süreçleri değerlendirdi; mevcut durumun yönetilmesi, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve bölgenin istikrar ve güvenliğinin güçlendirilmesi için siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesinin gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.