İran, Mesrur Barzani’nin ofisine düzenlenen İHA saldırısını kınadı

IRNA’ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu saldırıyı “son derece şüpheli bir gelişme” olarak nitelendirdi. Bekayi, İran ile Irak düşmanlarının planlarını boşa çıkarmak ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının zarar görmesini önlemek için tüm tarafların uyanık olması gerektiğinin altını çizdi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı da dahil olmak üzere Iraklı yetkililerin, ülkede bazı yabancı gruplarla bağlantılı hücrelerin tespit edilmesi ve bu hücrelerin “sahte bayrak” operasyonlarının planlanması ve uygulanmasında yer almasıyla ilgili daha önceki uyarılarına atıfta bulunan Bekayi, tüm tarafların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.