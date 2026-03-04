  1. İran
4 Mar 2026 14:27

Tahran'ın kuzeyinde düşman İHA'sı vuruldu

Tahran'ın kuzeyinde düşman İHA'sı vuruldu

Tahran'ın kuzeyinde ABD-İsrail rejimine ait bir insansız hava aracı (İHA) vuruldu.

İran medyasına göre, başkent Tahran'ın kuzeyinde ABD-İsrail rejimine ait bir insansız hava aracı (İHA) vuruldu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan son açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana düşmanın 26 İHA'sını düşürdük ve birini de sağ salim olarak ele geçirdik" ifadesi kullanıldı.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da işgal altındaki toprakların  yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

News ID 1934894

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler