Tahran'ın kuzeyinde düşman İHA'sı vuruldu

İran medyasına göre, başkent Tahran'ın kuzeyinde ABD-İsrail rejimine ait bir insansız hava aracı (İHA) vuruldu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan son açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana düşmanın 26 İHA'sını düşürdük ve birini de sağ salim olarak ele geçirdik" ifadesi kullanıldı.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da işgal altındaki toprakların yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.