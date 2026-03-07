Çin’den İsrail’e uyarı: İran’a karşı savaşın sonuçları ağır olur

Mehr Haber Ajansı’nın Çin resmi ajansı Xinhua’ya dayandırdığı habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı’nın telefon görüşmesi talebine yanıt vererek bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wang Yi, bölgesel ve uluslararası krizlerin askeri yöntemlerle değil, yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceğini vurguladı. Çatışmanın tüm taraflarının Birleşmiş Milletler Şartı’na bağlı kalması gerektiğini ifade eden Wang, İran’ın nükleer dosyasına ilişkin diplomatik süreçte ilerleme sağlanmışken, son saldırıların bu süreci ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirtti.

Güç kullanımının hiçbir sorunu çözmediğini dile getiren Çin Dışişleri Bakanı, İsrail’i bu “maceracı yaklaşımın” doğurabileceği tehlikeli ve karmaşık sonuçlar konusunda uyardı.

Wang Yi, savaşın derhal sona erdirilmesi ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi çağrısında bulunarak, çatışmaların sürmesinin krizin bölgeye yayılmasına ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açabileceğini ifade etti.

Çinli yetkili, Pekin yönetiminin gerilimi düşürmek ve bölgeye istikrarın yeniden kazandırılması için yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.