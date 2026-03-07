İran düşmana ait 13 İHA'yı düşürdü

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 16 numaralı açıklamasına göre, son 24 saat içinde, ülkenin kuzeybatı, batı, güney, İsfahan, Kerman ve Tahran bölgelerinde, Ordu ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Hava Savunma Birimleri'nin füze ve topçu sistemleri tarafından 13 adet gelişmiş MQ9, Hermes ve Orbiter insansız hava aracı imha edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifade yer alıyor: Amerikan-Siyonist saldırganlığının başlangıcından bu yana, Ordu ve Devrim Muhafızları'nın savunma sistemleri tarafından imha edilen insansız hava aracı sayısı 82'ye ulaştı.