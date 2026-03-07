İran’dan sivil uçakların hedef alınmasına sert tepki: Havalimanında nükleer silah üretilmiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İsrail jetlerinin havalimanları ve sivil uçakları hedef almasına sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mehrabad ve Buşehr havalimanlarına yapılan korkakça saldırılara tepki gösterdi.

Sivil uçakların hedef almasını düşmanların yürüttüğü terör ve cinayet kampanyasının bir parçası olarak nitelendiren Bekayi, İran’ın düşmana kararlı bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

Düşmanın sivil yerleri hedef almasına tepki gösteren Bekayi, “Hayır, Hayır, Hayır – Nükleer silahlar okullarda, hastanelerde, müzelerde, futbol stadlarında, sivil uçaklarda, Buşehr havalimanında, Mehrabad havalimanında veya ülkenin hiçbir noktasında üretilmiyor” dedi.