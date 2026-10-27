Yemen: Suudilerin iki askeri nakliye uçağını hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait iki askeri nakliye uçağını hedef aldıklarını açıkladı.

"Uçaklar Necran ve Hamis Mişit’te hedef alındı"

Al Masirah televizyonunun aktardığına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, balistik füzelerle vurulan askeri nakliye uçaklarından birinin Necran Havalimanı’nda, diğerinin ise Hamis Mişit’teki Kral Halid Hava Üssü’nde bulunduğunu belirtti.

Seri, gerçekleştirilen her iki operasyonun da Allah’ın yardımıyla başarıyla sonuçlandığını vurguladı.