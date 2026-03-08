Pezeşkiyan: İran'a karşı saldırgan eylemlerin kaynağını meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabı X'te şu paylaşımda bulundu:

"İran, her zaman iyi komşuluk ve ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde bölge ülkeleriyle dostane ilişkileri sürdürmeyi ve devam ettirmeyi vurgulamaktadır. Bu, İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmaz.

Ülkemizi savunmak için ölene kadar direniyoruz. İran'ın savunma operasyonları, yalnızca İran ulusuna karşı saldırgan eylemlerin kaynağı olan hedeflere ve tesislere yöneliktir ve bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz."

Dost ve komşu ülkelerimize saldırmadık, ancak bölgedeki ABD askeri üslerini, tesislerini ve kurulumlarını hedef aldık."